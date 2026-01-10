Реклама

ВСУ попытались ударить по России ракетой большой дальности

Анастасия Алимпиева
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», при помощи которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по российской территории. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.

Кроме того, в оборонном ведомстве доложили о 70 сбытых беспилотных летательных аппаратах самолетного типа противника.

В Минобороны отметили, что в том числе ВСУ за сутки потеряли около 1090 военных на всех участках спецоперации.

Ранее в ведомстве рассказали об ударе по энергетической инфраструктуре Украины, пунктам временной дислокации вооруженных сил противника и иностранных наемников.

