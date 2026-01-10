Реклама

Россия
12:14, 10 января 2026Россия

В Минобороны раскрыли последствия ударов по Украине

МО РФ: ВС России ударили по объектам энергетической инфраструктуры Украины
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса страны, а также по хранилищам горючего. Подробности о последствиях ударов раскрыли журналистам в Минобороны (МО) РФ.

Для атаки использовалась оперативно-тактическая авиация и ударные дроны. В ней также приняли участие ракетные войска и артиллерия.

В том числе, удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных сил и иностранных наемников в 153-х районах.

Накануне Украина оказалась под массированным российским ударом. В Минобороны доложили, что атака стала ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря прошлого года.

