Бывший СССР
23:25, 9 января 2026Бывший СССР

Жителей Киева призвали покинуть город. Украинская столица осталась без света и тепла после удара возмездия

Мэр Кличко призвал горожан покинуть Киев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

9 января Украина оказалась под массированным ударом. В Минобороны РФ сообщили, что атака стала ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.

По подсчетам противника, Украину в общей сложности атаковали 242 дрона и 22 крылатые и минимум 13 баллистических ракет. Кроме того, был осуществлен пуск ракеты «Орешник».

После атаки в Киеве произошел масштабный блэкаут. Крылатые ракеты «Калибр» нанесли удары по ключевым энергетическим объектам столицы — ТЭЦ-6, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.

Кличко призвал киевлян покинуть город

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в половине многоквартирных домов украинской столицы отсутствует тепло из-за повреждения критической инфраструктуры. Там также зафиксированы проблемы с водоснабжением. Больницы и родильные дома в Киеве отапливаются при помощи мобильных котельных. Над восстановлением электро- и теплоснабжения в домах горожан, по его словам, сейчас трудятся коммунальные службы, которые работают в режиме ЧС.

Из-за сложившейся обстановки Кличко призвал киевлян по возможности покинуть свой город.

Обращаюсь к тем жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники электроснабжения и тепла, — сделайте это

Виталий Кличкомэр Киева

Он попросил сограждан помогать тем, чьи дома затронул блэкаут. «Пригласите согреться, приготовить еду или детское питание», — указал политик. Сейчас в украинской столице уже подготовлены более 1200 пунктов обогрева, где горожане могут получить горячую еду и напитки, а также зарядить телефоны.

Зеленский из бункера покритиковал Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность столицы к ударам по объектам энергетической инфраструктуры. «Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более, когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Наиболее обеспеченный финансами город Украины, и должны быть все необходимые резервные схемы», — сказал он.

Также Зеленский в очередной раз запросил у стран Запада средства противовоздушной обороны. «Сегодняшний удар максимально громко напоминает всем партнерам, что поддержка ПВО для Украины — это постоянный приоритет. Нельзя потерять ни дня в поставках, в производстве, в договоренностях», — отметил он.

Сам глава государства во время налета прятался в одном из стратегических командных пунктов, способных пережить атаку ядерного боеприпаса. Выяснилось, что Зеленский был заранее осведомлен о готовящемся ударе — за два дня до этого Россия предупредила США о готовящемся ракетном пуске. «По нашей информации, сразу после запуска ракеты и определения ее траектории был приведен в действие план защиты», — написал военный аналитик Владислав Шурыгин.

