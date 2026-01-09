Зеленский прокомментировал удар «Орешником» по Украине

Зеленский запросил у Запада ПВО после удара «Орешником» по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский запросил у стран Запада средства для противовоздушной обороны, комментируя удар российской баллистической ракетой «Орешник». Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

«Сегодняшний удар максимально громко напоминает всем партнерам, что поддержка ПВО для Украины — это постоянный приоритет. Нельзя потерять ни дня в поставках, в производстве, в договоренностях», — отметил Зеленский.

Он добавил, что в ночь на 9 января Украину в общей сложности атаковали, помимо «Орешника», 242 дрона и 22 крылатые ракеты. Кроме того, только по объектам «энергетики и гражданской инфраструктуры» прилетели 13 баллистических ракет.

Вооруженные силы России нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине в ночь на 9 января. В ведомстве подтвердили, что атака стала ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря 2025 года.