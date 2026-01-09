Реклама

13:36, 9 января 2026

Половина домов в Киеве осталась без тепла из-за повреждения инфраструктуры

Половина домов в Киеве осталась без тепла из-за повреждения инфраструктуры
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

В половине многоквартирных домов в Киеве днем 9 января отсутствует тепло из-за повреждения критической инфраструктуры города в ходе массированной атаки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинского города Виталий Кличко.

Теплоснабжения на данный момент лишены порядка 6 тысяч жилых зданий, уточнил мэр Киева. Там также зафиксированы проблемы с водоснабжением.

Больницы и родильные дома в Киеве отапливаются при помощи мобильных котельных, добавил Кличко. Над восстановлением электро- и теплоснабжения в домах горожан, по его словам, сейчас трудятся коммунальные службы, которые работают в режиме ЧС.

Комбинированную атаку на город в ночь с 8 на 9 января киевский мэр назвал наиболее болезненной для объектов критической инфраструктуры. Тем горожанам, у кого есть возможность выехать за город, он посоветовал воспользоваться этим.

О начале масштабного блэкаута в Киеве стало известно рано утром 9 января. Крылатые ракеты «Калибр», по данным Shot, ночью нанесли удары по ключевым энергетическим объектам города — ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Затем на этом месте произошло крупное возгорание.

