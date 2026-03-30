«Этот путь придется пройти». Зачем миллиардер Дерипаска призывает россиян «собраться» и работать шесть дней в неделю по 12 часов?

В России захотели изменить стандартный график работы. Согласно инициативе, россиянам следует трудиться шесть дней в неделю по 12 часов. Таким мнением поделился миллиардер Олег Дерипаска.

Как пояснил предприниматель, Россия находится в периоде тяжелой трансформации от глобальных возможностей к региональным со множеством ограничений. При этом ресурсов у страны немного, а если точнее, то единственным значимым является умение в тяжелые минуты собраться и работать еще больше.

И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдем эту трансформацию Олег Дерипаска миллиардер

Дерипаска знает несколько десятков людей, начавших жить по такому графику еще в 1990-е, и теперь «им будет полегче, чем остальным». Мир стал другим не только для России, а решать свои задачи с помощью смягчения денежно-кредитной политики и ослабления рубля уже не получится, заявил миллиардер. В список проблем он включил «разгром силовиками правовых институтов, на которых, как на фундаменте, держались инвестиции в российскую экономику», но уточнил, что это лишь часть проблемы.

В России считают, что шестидневка перестала быть эффективной мерой

В отсутствии эффективности подобного трудового распорядка убедились еще в СССР, когда отказ от шестидневки был продиктован не принципом гуманизма, а недостатком экономической пользы. К аналогичным выводам в мире пришли еще раньше, в первой половине ХХ века, заявила аналитик фондового рынка компании «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб подчеркнула, что сегодня мировым трендом является гуманизация труда, улучшение рабочих условий, а не наоборот. «Говорить о шестидневке сегодня немыслимо. Трудовой кодекс предполагает, что норма — это 40-часовая рабочая неделя, 8-часовой рабочий день. Ухудшение рабочих условий ТК не предусмотрено», — сказала она и добавила, что увеличение продолжительности рабочей недели никогда не сказывалось позитивно на здоровье, поэтому важно, чтобы человек имел возможность полноценно отдохнуть.

В Госдуме заявили, что изменение рабочего графика не обсуждается

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя инициативу Дерипаски, объявил, что изменение рабочего графика не обсуждается. Его слова передает ТАСС.

«В Госдуме это не обсуждается. И законопроектов на эту тему нет, и чаще мы слышим предложения о четырехдневной рабочей неделе для отдельных категорий», — сказал депутат. По его словам, в отдельных случаях сейчас предусмотрены разные варианты рабочего графика, однако вводить новые нормы повсеместно «не время и не место».

Он уточнил, что этого работники просто не поймут. Еще Нилов допустил, что шестидневка может привести к депрессии и выгоранию у граждан.

Российский депутат анонсировал переход к четырехдневной рабочей неделе

Не согласившись с необходимостью введения шестидневной рабочей недели, Нилов заявлял, что в России рынок труда эволюционно перейдет к четырехдневной рабочей неделе.

Однако обновление графика произойдет не во всех сферах, подчеркнул он. Депутат сообщил, что останутся те, кто не сможет работать в таком формате, но будут и те, кто начнет это активно использовать. Он добавил, что тема перехода к четырехдневному рабочему формату стала обсуждаемой и по ней приходит много обращений.

В России не согласились с сокращением рабочей недели

При этом и четырехдневный формат был раскритикован. Академик РАН Геннадий Онищенко считает, что в таком случае россияне не будут знать, чем себя занять в течение трех выходных дней. Кроме того, по его мнению, это негативно отразится на экономике государства.

Ранее же Онищенко, напротив, выступал за шестидневку. «Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья — никаких проблем», — говорил он.

В свою очередь, финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина сказала, что это приведет к падению производительности и эффективности сотрудников. Такие перемены потребуют серьезной трансформации культуры и психологии управления персоналом, уточнила она.