Россия
02:06, 26 декабря 2025

Россиян предложили перевести на шестидневную рабочую неделю

Онищенко: Россиянам пора перейти на шестидневную рабочую неделю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Россиянам следует перейти на шестидневную рабочую неделю. С таким предложением выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что такая мера поможет улучшить российскую экономику. Онищенко также выразил уверенность, что увеличение рабочих дней не навредит здоровью граждан.

«Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья — никаких проблем», — сказал он.

Ранее Онищенко раскритиковал идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, россияне не будут знать, чем занять себя три выходных дня.

