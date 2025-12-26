Россиян предложили перевести на шестидневную рабочую неделю

Онищенко: Россиянам пора перейти на шестидневную рабочую неделю

Россиянам следует перейти на шестидневную рабочую неделю. С таким предложением выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что такая мера поможет улучшить российскую экономику. Онищенко также выразил уверенность, что увеличение рабочих дней не навредит здоровью граждан.

«Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья — никаких проблем», — сказал он.

Ранее Онищенко раскритиковал идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, россияне не будут знать, чем занять себя три выходных дня.