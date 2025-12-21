В России раскритиковали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Онищенко: Россияне не будут знать, чем заниматься трое выходных подряд

Россияне не будут знать, чем занять себя три выходных дня при переходе на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко, чьи слова приводит ТАСС.

«Наши граждане умеют отдыхать или нет? Вот представьте, семь дней в неделе, четыре мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть», — сказал он.

Помимо этого, академик считает, что сокращение рабочей недели негативно отразится на экономике государства.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов отмечал, что 2025 год выдался для всего российского авторынка очень непростым, в том числе для компании. На прошлой неделе он указывал, что производитель пока не станет выводить на рынок новые модели, потому что время для презентаций не самое подходящее.

В конце ноября на предприятии указывали, что планируют отказаться от четырехдневной рабочей недели, введенной в конце сентября из-за переполнения складов, с января 2026 года.