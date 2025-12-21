Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:37, 21 декабря 2025Экономика

В России раскритиковали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Онищенко: Россияне не будут знать, чем заниматься трое выходных подряд
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россияне не будут знать, чем занять себя три выходных дня при переходе на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко, чьи слова приводит ТАСС.

«Наши граждане умеют отдыхать или нет? Вот представьте, семь дней в неделе, четыре мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть», — сказал он.

Помимо этого, академик считает, что сокращение рабочей недели негативно отразится на экономике государства.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов отмечал, что 2025 год выдался для всего российского авторынка очень непростым, в том числе для компании. На прошлой неделе он указывал, что производитель пока не станет выводить на рынок новые модели, потому что время для презентаций не самое подходящее.

В конце ноября на предприятии указывали, что планируют отказаться от четырехдневной рабочей недели, введенной в конце сентября из-за переполнения складов, с января 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта просьба Умерова к директору ФБР

    Советский офицер одним словом предотвратил ядерный апокалипсис

    Раскрыто «новое золото» рынка труда

    Самолет из Парижа с горящим крылом совершил аварийную посадку

    Названы правила правильного прошения повышения зарплаты

    На Украине мобилизовали возивших помощь для бойцов ВСУ волонтеров

    Блогера Пола прооперировали после нокаута в бою с бывшим чемпионом мира Джошуа

    Женщине проткнули легкое во время иглоукалывания

    Объявлено о новой тактике российских военных в зоне СВО

    Бельгийский министр пошутил про Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok