Экономика
16:01, 3 декабря 2025

«АвтоВАЗ» разочаровался в российском авторынке

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: В 2025 году российский авторынок был очень вялым
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Соколов / РИА Новости

Этот год выдался для российского авторынка очень непростым, в том числе для отечественного концерна «АвтоВАЗ». Свое разочарование по этому поводу выразил глава компании Максим Соколов, его слова приводит РИА Новости.

В настоящее время выводить на рынок новые модели — крайне рискованно, отметил руководитель концерна. Спрос на автомобили в стране до сих пор остается низким, посетовал Соколов. «Рынок в 2025 году был очень вялый, и там точно не до новых моделей», — констатировал Соколов в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!».

На этом фоне, добавил он, концерну пришлось отложить презентацию нового минивэна до лучших времен. Сейчас, по его словам, на внутреннем рынке нет подходящих условий для расширения модельной линейки. Когда для этого настанет подходящий момент, Соколов уточнять не стал.

В целом за первые одиннадцать месяцев суммарные объемы продаж автомобилей Lada в России просели на 25,3 процента в годовом выражении. В январе-ноябре на внутреннем рынке реализовали в общей сложности 298 373 экземпляра этой марки.

На фоне проблем с продажами на внутреннем рынке руководству «АвтоВАЗа» пришлось временно перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Подобный режим решили сохранить до конца июня 2026 года, отмечал глава профсоюза концерна Сергей Зайцев. Несмотря на серьезные проблемы, заверил он, речи о массовых сокращениях в компании пока не идет.

