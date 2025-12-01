С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?

С 1 декабря в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Из-за новой методики ставки утильсбора взлетели в десятки и сотни раз, что привело к резкому подорожанию импортных автомобилей. Многие модели зарубежных брендов стали дороже на сотни, а какие-то — сразу на миллион рублей.

Льготы по уплате сбора значительно сократили

Согласно опубликованному на портале правовых актов постановлению, которое подписал глава кабмина Михаил Мишустин, с начала декабря сильно ограничиваются возможности льготных ставок по оплате утильсбора. Теперь льгота затрагивает лишь автомобили с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил. Базовая ставка составит 20 тысяч рублей, но к ней применяется коэффициент, который зависит от итоговой мощности машины. Итоговая стоимость утиля может доходить до миллионов рублей.

Утилизационный сбор платят за каждое транспортное средство российского или зарубежного производства. В том числе под это правило подпадают:

мотоциклы;

легковые автомобили и грузовики;

автобусы;

тракторы, экскаваторы и другая специализированная техника;

прицепы.

Инициатором изменений, которые сделают более мощные автомобили менее доступными для россиян, стал Минпромторг. В министерстве указали, что поводом для изменений стало большое количество иностранных автомобилей, которые имеют небольшой объем двигателя, но из-за технических спецификаций аналогичны по мощности тем, что облагаются высокой пошлиной. В результате бюджет недополучает часть доходов, а машины одного класса оцениваются по-разному.

Документ разработали по просьбе ассоциации «Объединение автопроизводителей России», подписи под которым, в частности, поставили глава «КамАЗа» Сергей Когогин, президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин и гендиректор «Соллерса» Николай Соболев.

Изменение утильсбора привело к росту цен на иномарки

В результате изменений стоимость утилизационного сбора на ряд автомобилей выросла до нескольких миллионов рублей. Так, например, за Toyota Camry 3,5 нужно заплатить более 2,9 миллиона рублей, что сравнимо с ценой самого автомобиля. Аналогично обойдется оплата утиля на BMW M5 (четыре миллиона рублей). Сбор на бюджетную Kia K5 составит 795 тысяч рублей, а на импортный китайский Lixiang L9 — два миллиона рублей.

Стоит отметить, что текущий уровень цен — не окончательный. С 1 января 2026 года утильсбор поднимут еще на 25 процентов, после чего будут увеличивать на 10-20 процентов в год. К 2030-му за предполагаемую утилизацию авто нужно будет заплатить более 10 миллионов.

Власти не ставят цели "закрыть" рынок с помощью утильсбора и понимают, что отсутствие конкуренции затормозит развитие российских автопроизводителей Денис Мантуров Первый вице-премьер

По словам опрошенных агентством «Автостат» аналитиков, самыми чувствительными к новой методике расчета утильбора станут популярные в народе автобренды, включая западных гигантов вроде BMW и Mercedes. Глава ГК «Автодом» Андрей Ольховский к числу главных пострадавших отнес в том числе многих китайских производителей. Речь идет о машинах концернов Lixiang, Aito, WEY, Exlantix и Zeekr. Сооснователь LikeAvto Никита Шелехов, в свою очередь, считает, что новый утильсбор ударит по западным и японским гигантам — BMW, Toyota и Mercedes-Benz. Также заметно подорожают кроссоверы Geely Monjaro и автомобили бренда Li Auto.

Как заявил ТАСС глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, драматичного роста цен на автомобили после двух этапов индексации утильсбора не было.

«Исходя из динамики цен у официальных дилеров, спустя эти два шага индексации, прошедших в октябре прошлого года и в январе этого года, мы не увидели драматичного роста цен, которые прогнозировали отраслевые эксперты. Конечно, это во многом связано с фактором в том числе достаточно высоких стоков, которые формировались с середины прошлого года после объявления предыдущей индексации утилизационного сбора. То есть это тоже оказывало влияние на рынок», — заявил он.

В ведомстве уверены, что новая схема расчета утилизационного сбора не коснется почти 80 процентов российских потребителей.

С декабря российский авторынок ждут мрачные времена

Как полагает глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, новый утильсбор еще продолжительное время будет оказывать негативное влияние на российский рынок, поэтому рассчитывать на скорое оживление продаж новых машин не стоит. Заметный прирост продаж легковушек если и произойдет в среднесрочной перспективе, то не раньше весны следующего года. В оставшуюся же часть 2025-го и в начале 2026-го рассчитывать на оживление реализации на российском авторынке не следует.

По мнению представителя японской экспортной компании HSS Никиты Колесникова, российский автопарк будет не просто стареть, а ветшать, так как иссякнет приток более современных и безопасных автомобилей. Рост утилизационного сбора поставит крест на доступности относительно новых подержанных автомобилей. Покупателям, которые рассчитывали на автомобиль в возрасте трех-пяти лет из-за рубежа, придется переориентироваться на внутренний рынок, где предлагают более старые иномарки, цены на которые тем не менее возрастут, добавил он.