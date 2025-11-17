Российскому авторынку спрогнозировали мрачные времена

Аналитик Терлюкевич: Оживление продаж машин в России произойдет не раньше весны

Рассчитывать на скорое оживление продаж новых автомобилей на российском рынке не стоит, новый утильсбор еще продолжительное время будет оказывать негативное влияние на реализацию. Такое мнение высказал глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, его прогноз приводит «Автостат».

Заметный прирост продаж легковушек в стране, согласно ожиданиям аналитика, если и произойдет в среднесрочной перспективе, то не раньше весны следующего года. В оставшуюся же часть 2025-го и в начале 2026-го рассчитывать на оживление реализации на российском авторынке не следует. Для этого нет весомых предпосылок, констатировал Терлюкевич.

Результаты ноября, по его оценке, скорее всего, окажутся хуже в сравнении с октябрьским значением. За последний месяц осени, прогнозирует эксперт, дилеры в России смогут продать около 140-150 тысяч новых легковушек. Для сравнения, в октябре, когда на внутреннем рынке был зафиксирован всплеск реализации в преддверии нового утиля, показатель составил 165,7 тысячи единиц.

Превысить этот результат в оставшуюся часть года вряд ли удастся, добавил генеральный директор группы компаний «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. Факторы, которые привели к пиковой потребительской активности в октябре, сохранились, но уже в меньшей степени оказывают влияние на динамику. «Ажиотаж немного спал, и доступность автомобилей у дилеров заметно упала», — резюмировал он.