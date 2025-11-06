Экономика
10:08, 6 ноября 2025Экономика

Продажи легковушек в России взлетели в преддверии нового утиля

«Автостат»: Продажи новых легковушек в России достигли 165,7 тыс. штук в октябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

По итогам октября суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей продемонстрировали лучший результат в 2025 году и достигли отметки 165,7 тысячи единиц. О всплеске реализации этого вида машин на российском рынке в преддверии очередного повышения утильсбора сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Достигнутый результат оказался максимальным с ноября прошлого года, уточнили аналитики. Рекордные уровни продаж новых легковушек в России фиксируются четвертый месяц кряду, реализация стабильно держится выше 120 тысяч штук с июля. В сравнении с сентябрьским показателем продажи этого вида машин в октябре увеличились на 35 процентов.

Подобная динамика позволила отечественному авторынку практически вернуться на прошлогодний уровень. В октябре 2024-го реализация новых легковушек в стране была на 3 процента (на 5,5 тысячи единиц) выше. Глава пресс-службы аналитического агентства Азат Тимерханов связал бурный рост продаж в октябре с новостями о грядущем изменении методики расчета утильсбора на иномарки категории М1. «Это способствовало активизации части потенциальных покупателей, решивших купить машины до их удорожания», — констатировал он.

Изначально планировалось, что новый утиль начнет действовать в России с 1 ноября. Однако после многочисленных просьб автопроизводителей Минпромторг решил сдвинуть сроки вступления в силу нововведений на месяц.

В наибольшей степени нововведения ударят по относительно мощным иномаркам с двигателем от 160 лошадиных сил. Основатель компании EvoCars Денис Блинов оценивал вилку подорожания при ввозе в 200 тысяч — 2 миллиона рублей. В результате спрос на такие популярные в России автомобили, как Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe, предупреждал глава «Автостата» Сергей Целиков, скорее всего, начнет ощутимо падать. Седаны же Toyota Camry и кроссоверы Toyota RAV4, отмечал Блинов, могут и вовсе уйти в прошлое.

