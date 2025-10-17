Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:20, 17 октября 2025Экономика

Россиян предупредили о скором уходе в прошлое ряда популярных машин

Глава EvoCars Блинов: Toyota Camry и RAV4 уйдут в прошлое из-за утильсбора
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Некоторые популярные модели иномарок на российском рынке в скором времени уйдут в прошлое из-за грядущего повышения утилизационного сбора. Такой прогноз дал основатель компании EvoCars Денис Блинов, его слова приводит Autonews.

Вместе с вышеуказанными моделями постепенно уйдут в прошлое и другие популярные машины, мощность двигателя которых составляет более 160 лошадиных сил. Грядущее падение спроса на эти иномарки Блинов связал с резким повышением цен. «Они уступят место более компактным, экономичным и технологичным решениям», — предположил аналитик.

Место ушедших с российского рынка иномарок займут «более соответствующие новой экономике и запросам покупателей». О каких именно моделях идет речь, Блинов уточнять не стал. Основным же драйвером продаж на внутреннем авторынке в обозримом будущем станут менее мощные автомобили, резюмировал он.

Материалы по теме:
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
16 сентября 2025
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025

В краткосрочной перспективе, заявил Блинов, многие иномарки станут не по карману значительной части россиян. Из-за нового утильсбора, спрогнозировал эксперт, рост стоимости машин при ввозе в страну составит от 200 тысяч до 2 миллионов рублей.

В результате нововведений, отмечал директор по развитию партнерской сети «Китаяна» Артемий Тушков, наибольшее падение спроса затронет автомобили с большим объемом двигателя, представленные в премиальном сегменте, а также электрокары. Наиболее чувствительными к новому утильсбору, пояснял глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, окажутся Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Toyota RAV4, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вопрос передачи Украине ракет Tomahawk поставили на паузу

    Раскрыта дата рассмотрения жалобы обвиненного в присвоении на миллиарды рублей чиновника

    Китай обвинили в трудностях передачи Украине Tomahawk

    В России захотели ввести норму на количество детей в классе

    Походка Беллы Хадид на показе Victoria's Secret встревожила фанатов

    Стало известно о шаге Белоруссии в сторону ЕС

    Россиянин сообщил о минировании объекта Минобороны

    Генконсульство России подтвердило кончину туристки на курорте Турции

    «Благотворительность — это неотъемлемая часть того, кто мы есть» Ольга Костякова — о лотерее «12 Добрых дел»

    Реклама

    Москвичам предрекли всплеск тепла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости