15:51, 17 октября 2025Экономика

Россиянам спрогнозировали колоссальный рост цен на иномарки

Аналитик Блинов: Рост стоимости иномарок при ввозе составит до 2 млн рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Artur Bainozarov / Reuters

Измененная методика расчета утилизационного сбора в России приведет к росту стоимости иномарок при ввозе в страну от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. Колоссальное увеличение цен на импортные автомобили спрогнозировал основатель компании EvoCars Денис Блинов. Его слова приводит отраслевое издание Autonews.

Многое, подчеркнул аналитик, будет зависеть от типа двигателей ввозимых на территорию России автомобилей. Чем мощнее мотор, тем больше станет конечное удорожание. Самый стремительный рост цен, по мнению эксперта, затронет гибридные и электрические модели.

В результате нововведений, отмечает Блинов, многие автокомпании столкнутся с еще большим падением рентабельности своего бизнеса в России. Некоторые из них на этом фоне могут и вовсе уйти с рынка, допустил аналитик. С наибольшими проблемами, добавляет эксперт, столкнутся серые импортеры, использующие сомнительные схемы растаможки и неофициальные платежные инструменты. В результате произойдет «естественная фильтрация», констатировал Блинов.

Ранее о грядущей кардинальной трансформации российского авторынка предупредил директор по развитию партнерской сети «Китаяна» Артемий Тушков. С наибольшими проблемами, отметил он, столкнутся премиальный сектор и ниша, занятая в настоящее время в основном китайскими концернами с низкими объемами продаж. Резкое падение спроса также затронет сегменты электрокаров и легковушек с большей мощностью двигателя (более 160 лошадиных сил), резюмировал эксперт.

