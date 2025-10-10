Экономика
18:49, 10 октября 2025Экономика

Российскому авторынку спрогнозировали кардинальные изменения

Аналитик Тушков: Новый утильсбор ускорит естественный отбор на авторынке России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Новая методика расчета утилизационного сбора для иномарок категории M1, подготовленная Минпромторгом, ускорит естественный отбор на российском авторынке. Такое мнение высказал директор по развитию партнерской сети «Китаяна» Артемий Тушков. Его слова приводит Autonews.

Кардинальные изменения затронут несколько сегментов внутреннего авторынка, полагает аналитик. Речь идет, в частности, о премиальном секторе и нише, занятой китайскими концернами с низкими объемами продаж. Наибольшее же удорожание охватит сегменты электрокаров и легковушек с большим объемом двигателя. На этом фоне спрос на вышеуказанные категории авто в России начнет стремительно падать, ожидает Тушков.

С рынка могут исчезнуть модели, которые продавались штучно, добавляет эксперт. Изменения правил расчета утильсбора, которые, как ожидается, вступят в силу с 1 ноября, приведут к росту спроса россиян на автомобили в базовых комплектациях и на модели с небольшим объемом двигателя. Премиум и бизнес-версии иномарок станут для значительной части населения недоступны из-за их высокой стоимости, констатировал Тушков.

Суть предложенной Минпромторгом новой методики расчета утильсбора заключается в том, чтобы тарифы напрямую зависели от мощности ввозимых в Россию иномарок. Льготные ставки сохранятся только для импортных машин, мощность двигателя которых составляет менее 160 лошадиных сил. Для всех остальных иностранных легковушек министерство предложило резко повысить тарифы.

В наибольшей степени нововведения, считает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, ударят по популярным у граждан моделям, включая BMW X3, BMW X5, Toyota RAV4, Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. Сегмент же подержанных импортных автомобилей при таком раскладе, предупредила блогер Елена Лисовская, может столкнуться с угрозой гибели. Ввозить в стране б/у иномарки из Китая и Южной Кореи в прежних объемах станет для частников бессмысленно из-за слишком высоких ставок, резюмировала она.

