Одному сегменту авторынка России спрогнозировали гибель из-за нового утиля

Блогер Лисовская: Новый утиль ударит по ввозимым из-за границы подержанным авто

Новые методики расчета утилизационного сбора, подготовленные Минпромторгом, убьют сегмент ввозимых частными лицами из-за границы импортных легковых автомобилей. Такое мнение высказала владелица нескольких автосалонов по продаже иномарок и автор YouТube-канала «Лиса рулит» Елена Лисовская. Ее слова приводит Autonews.

После утверждения нового утиля ввозить в Россию иномарки на коммерческой основе станет бессмысленно из-за слишком высоких ставок, считает блогер. С ноября 2025 года подобного рода схема доставки подержанных автомобилей в страну может схлопнуться, предупредила Лисовская.

Если раньше физические лица активно завозили в Россию подержанные иномарки из Южной Кореи или Китая, отмечает она, то после утверждения измененной методики расчета утильсбора объемы импорта резко сократятся. «Новые правила расчета утиля фактически убьют рынок подержанных автомобилей, которые ввозились частными лицами», — резюмировала Лисовская.

Как ожидается, измененные методики расчета утильсбора в России вступят в силу с 1 ноября 2025 года. С этого времени ставки будут напрямую зависеть от мощности двигателей поставляемых в страну из-за границы иномарок категории M1. Льготные тарифы сохранятся лишь для автомобилей с мощностью двигателя менее 160 лошадиных сил. Для остальных авто ставки будут повышенными.

От нового утиля, отмечал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, в наибольшей степени пострадают популярные у россиян модели, включая Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Toyota RAV4, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe. В то же время на внутреннем рынке останутся машины по «доутильным» ценам. Речь идет в том числе о хетчбэках Audi A3, кроссоверах Kia Sportage и Hyundai Tucson, а также полноприводных Mazda CX-5 и переднеприводных Skoda Karoq.