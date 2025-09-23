Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:04, 23 сентября 2025Экономика

Россиянам перечислили не подвергнутые влиянию нового утиля машины

Autonews: Audi A3 и Kia Sportage можно будет приобрести по прежним ценам
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Armin Weigel / dpa / Globallookpress.com

Новый утильсбор, который российские власти планируют утвердить с 1 ноября 2025 года, не затронет ряд популярных у россиян импортных машин, их можно будет приобрести по прежним ценам даже после вступления в силу измененного таможенного сбора. Список подобных транспортных средств составил отраслевой портал Autonews.

В перечень, в частности, вошли хетчбэк Audi A3, кроссоверы Kia Sportage и Hyundai Tucson, а также полноприводная Mazda CX-5 и переднеприводный Skoda Karoq. Все эти автомобили, заверили в крупных дилерских центрах, не будут подвержены негативному влиянию нового утильсбора, так как мощность их моторов вписывается в установленные Минпромторгом рамки (не выше 160 лошадиных сил).

По этой причине ожидать резкого подорожания вышеперечисленных моделей в обозримом будущем в России не стоит. Все указанные автомобили поставляются по параллельному импорту. Прекращать их доставку отечественные дилеры («Рольф», «Авилон», «Автомир») не планируют.

Материалы по теме:
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
16 сентября 2025
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025

Ранее Минпромторг предложил пересмотреть методики расчета утилизационного сбора для ввозимых в страну импортных легковушек категории M1. С 1 ноября, как ожидается, базовая ставка сбора для этого типа авто будет формироваться на основании объема двигателя. Иными словами, чем мощнее агрегат, тем выше будет утильсбор для машины.

Льготные ставки сохранятся лишь для импортных иномарок с мощностью двигателя менее 160 л.с. В результате очередных нововведений, предупредил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, резко подорожают ряд популярных моделей. Главными пострадавшими, отметил он, окажутся Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Toyota RAV4, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Быстро положат конец кровопролитию». Трамп пригрозил России серьезными пошлинами при одном условии

    Звезда «Уральских пельменей» назвала отличие европейских женщин от российских

    ЗАЭС отключили от внешней линии энергоснабжения из-за атак ВСУ

    Экс-жена наводившего ракеты ВСУ на своих офицера рассказала о его отношении к СВО

    Названа дата включения отопления в Москве

    Трамп похвастался своей речью в ООН

    Бортпроводник употребил наркотики для усиления сексуальных ощущений и избежал тюрьмы

    Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины

    Военкор раскрыл подробности обстановки в Купянске

    В российском регионе решили судьбу надругавшегося над падчерицей педофила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости