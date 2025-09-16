Экономика
19:52, 16 сентября 2025

Россиянам спрогнозировали скорое подорожание ряда машин

Глава «Автостат» Целиков: Toyota, BMW и Kia подорожают из-за нового утильсбора
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Некоторые модели Toyota, BMW, Kia, Hyundai и Geely подорожают в России в первую очередь после введения нового утильсбора. Об этом граждан в своем Telegram-канале предупредил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Ранее Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ о пересмотре методики расчета утилизационного сбора для ввозимых в страну импортных легковушек категории M1. Речь идет о машинах, в которых, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. В ведомстве предложили формировать базовую ставку «утиля» для этого типа авто на основании объема двигателя. Иными словами, чем мощнее агрегат, тем выше будет утильсбор для машины.

При этом подобная инициатива подразумевает для физических лиц сохранение льготных коэффициентов на самые востребованные категории машин, отмечает Целиков. Речь идет о транспортных средствах с двигателями, мощность которых не превышает 160 лошадиных сил (л.с.). Для остальных же машин льготных ставок не предусмотрено. Если новый «утиль» примут, полагает глава агентства, в России можно будет ожидать всплеска продаж еще до 1 ноября.

В первую очередь от нового утильсбора, считает он, пострадают Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Toyota RAV4, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe. Их стоимость в России с большой долей вероятности заметно увеличится, резюмировал Целиков. В то же время на внутреннем рынке останется ряд популярных «доутильных» моделей вроде Volkswagen Golf, Tiguan, Passat, Kia K3 и K5, Mazda 3, CX-3 и CX-30. Из премиальных моделей вряд ли будут подвержены резкому удорожанию BMW X1, Mercedes-Benz С-Class и Audi A3, заключил он.

