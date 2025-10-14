Власти отложили повышение утильсбора на автомобили. Его критиковали Матвиенко, таможня, бизнес и тысячи простых россиян

Мантуров заявил о переносе повышения утильсбора на 1 декабря 2025 года

Повышение утильсбора на автомобили отсрочили до 1 декабря по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова. Причиной стал ажиотажный спрос на иностранные транспортные средства — многие сделки по оплате иномарок, заключенные в последнее время, должны были содержать это начисление по действующим правилам, однако их доставка затягивается.

Как заявил Мантуров, заложниками ситуации могли стать и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления об изменениях, поэтому следует ввести переходный период для завершения действующих заказов, а при необходимости и продлить его.

Денис Мантуров Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С просьбой отсрочить введение нового утильсбора к Мантурову обратились члены общественной организации «Деловая Россия». Они призвали вывести из-под действия новых правил утильсбора автомобили, купленные за рубежом до 1 ноября.

Повышение утилизационного сбора на автомобили в 2025 году Физлица платят льготный сбор при ввозе авто с объемом двигателя до трех литров для личных нужд: 3,4 тысячи рублей за новые машины до трех лет и 5,2 тысяч рублей за авто старше. Изменение утилизационного сбора касается механизма его расчета — теперь будет учитываться и мощность двигателя. Минпромторг оставляет льготные сборы только для автомобилей мощностью менее 160 лошадиных сил, для остальных ставки могут подняться на 25-50 процентов.

Как на изменение утильсбора отреагировали в стране?

Проект постановления подвергся резкой критике со стороны автомобилистов, представителей автобизнеса и Федеральной таможенной службы (ФТС). Заместитель руководителя ФТС Владимир Ивин, выступая в Совете Федерации, раскритиковал новую систему утильсбора. По его словам, «ФТС не понимает расчетов Минпромторга».

«Отсутствует единый нормативный акт, регулирующий расчет сбора. Для разных типов транспортных средств (особенно гибридов и электромобилей) используются разные методики определения мощности. На практике это приводит к произвольным доначислениям и противоречивым решениям на разных таможнях», — приводит слова Ивина портал «Авто.ру».

Фото: IamfromMykolayiv / Shutterstock / Fotodom

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к руководителю ФТС Валерию Пикалеву с просьбой «снять остроту» вопроса об утильсборе.

Очень острая ситуация, некорректная. Постановление, которое подготовлено, не решает проблему в полной мере. Надо успокоить и навести порядок по этому вопросу Валентина Матвиенко председатель Совета Федерации

Представители автомобильного бизнеса убеждены, что введение нового порядка расчета утильсбора «убьет рынок». Портал Autonews.ru узнал мнение специалистов по подбору и доставке иномарок из-за рубежа.

По словам экспертов, от ставок утилизационного сбора зависят цены на разные категории автомобилей. Сейчас клиенты боятся не успеть растаможить автомобиль до введения новых правил по «утилю», поэтому заказов у автодилеров стало заметно меньше.

«Если раньше популярным выбором были, к примеру, BMW X3 с пробегом до 60 тысяч километров, то теперь все чаще рассматриваются варианты с пробегом уже под 120 тысяч», — поделился эксперт по покупке и доставке автомобилей из Германии Кирилл Чернов.

В некоторых городах прошли митинги против повышения утильсбора

Во Владивостоке и Новосибирске прошли акции против нового проекта правительства. Как уточняет интернет-портал BFM.RU, организаторами мероприятия выступили местные депутаты и представители бизнеса.

Участники акции требовали сделать процесс формирования утильсбора прозрачным и обоснованным, а также создать инфраструктуру по утилизации автомобилей и пересмотреть налоговую и таможенную политику.

«Люди, конечно, кричали "долой утилизационный сбор", "хватит грабить народ" и так далее», — говорится в материале.

Дерипаска назвал способ поднять российский автопром

По мнению российского миллиардера Олега Дерипаски, поднять показатели отечественный автопром может, ориентируясь на опыт Китая, в котором в прошлом году выпустили 31 миллион автомобилей, в то время как в России — чуть более миллиона.

Ставки по долгосрочным кредитам — 4 процента, курс — 105 рублей за доллар. И через четыре года у вас отрасль с 1,2 миллиона высокооплачиваемых рабочих мест Олег Дерипаска российский миллиардер

Следуя китайскому пути, можно добиться дополнительного роста ВВП на 2 процента в год, а также прибавки экспорта на 25 миллиардов долларов, добавил бизнесмен.