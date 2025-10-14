В России задумали перенести очередное повышение утильсбора

Первый вице-премьер Мантуров предложил отсрочить новое повышение утильсбора

Вступление в силу новых правил расчета утилизационного сбора, намеченное на 1 ноября, могут отсрочить для некоторых покупателей зарубежных автомобилей. Об этом со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Дениса Мантурова, поручившего Минпромторгу рассмотреть такую возможность, пишет РИА Новости.

Представители чиновника объяснили, что многие сделки по оплате иномарок, заключенные в последнее время, должны были облагаться по действующим правилам, то есть с применением льготного коэффициента. Однако ажиотажный спрос на иностранную технику спровоцировал пробки на пограничных пропускных пунктах, из-за чего доставка в Россию затягивается.

Поскольку с форс-мажором могли столкнуться и те граждане, что оплатили автомобиль до объявления об изменениях, следует ввести переходный период для завершения действующих заказов, а при необходимости и расширить его, считает Мантуров.

Первый вице-премьер отреагировал на обращение общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которая указала на возникшую проблему. Его авторы призвали вывести из-под действия новых правил утильсбора автомобили, купленные за рубежом до 1 ноября.

Изменение утилизационного сбора касается механизма его расчета, который должен исключить лазейки для ряда моделей. Действующий формат увязывает размер выплат только с объемом двигателя, и до определенной величины сбор носит символический характер.

Новые правила делают упор на мощность, что не позволяет пользоваться льготой при покупке гибридного автомобиля или автомобиля с турбированным двигателем. Постановление правительства оставляет сборы в размере 3,4-5,2 тысячи рублей (зависит от возраста машины) только для автомобилей мощностью менее 160 лошадиных сил.

Ранее агентство «Автостат» указало, что самыми чувствительными к новой методике расчета утилизационного сбора окажутся такие бренды, как китайские Lixiang, Aito, WEY, Exlantix и Zeekr, а также европейские и японские BMW, Toyota и Mercedes-Benz. Аналитики указывают, что резкий взлет цен на них приведет к провалу в продажах.