10:45, 6 октября 2025Экономика

В России назвали самые чувствительные к новому утильсбору автобренды

«Автостат»: Главными пострадавшими от нового утильсбора станут BMW и Mercedes
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Самыми чувствительными к новой методике расчета утилизационного сбора в России окажется ряд популярных у граждан автобрендов, включая западных гигантов вроде BMW и Mercedes. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Глава ГК «Автодом» Андрей Ольховский к числу главных пострадавших отнес в том числе многих китайских производителей. Речь идет о машинах концернов Lixiang, Aito, WEY, Exlantix и Zeekr. Сооснователь LikeAvto Никита Шелехов, в свою очередь, считает, что новый утильсбор ударит по западным и японским гигантам — BMW, Toyota и Mercedes-Benz. Также в заметной степени подорожают кроссоверы Geely Monjaro и автомобили бренда Li Auto, полагает эксперт.

Большинство вышеуказанных машин поставляются в Россию в ограниченных объемах по параллельному импорту. Заметное подорожание скажется на спросе на эти автомобили, отмечает Шелехов. «В случае принятия норм в текущем виде, мы увидим провал спроса», — констатировал аналитик. Это обстоятельство усилит позиции брендов, машины которых не затронет новая методика расчета таможенного сбора, резюмировал он.

Инициатором нововведений выступил Минпромторг. Ведомство предложило с 1 ноября 2025 года варьировать ставки в зависимости от мощности двигателя импортируемых в Россию легковушек категории M1. Льготные тарифы, как ожидается, сохранятся лишь для иномарок с мощностью двигателя менее 160 лошадиных сил. В результате очередных изменений, спрогнозировал глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, резко подорожают Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Toyota RAV4, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe. По этим автомобилям, пояснил он, новый утиль ударит в наибольшей степени.

    Все новости