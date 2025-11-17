В России спрогнозировали снижение продаж машин

«Автостат»: Объемы продаж новых машин в России снизятся в ноябре

По итогам ноября 2025 года суммарные объемы продаж новых автомобилей в России снизятся в сравнении с октябрьским показателем. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на прогноз опрошенных участников рынка.

Начало последнего осеннего месяца выдалось неудачным в плане реализации новых автомобилей для автодилерских компаний «Рольф» и ГК «АвтоСпецЦентр». Объемы контрактования у первой организации просели в начале ноября на 40 процентов. Эксперты не ожидают, что до декабря негативная тенденция выправится.

Повышенный спрос, фиксировавшийся в октябре в преддверии нового утильсбора, постепенно сходит на нет, отмечают аналитики. Следующего пика продаж на внутреннем рынке стоит ждать не раньше весны следующего года, полагает глава ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. На падение интереса граждан указал и глава ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. Это произошло на фоне снижения доступности автомобилей у дилеров, констатировал он.

По итогам октября реализация новых легковушек в России выросла на 35 процентов в сравнении с сентябрьским показателем. Эксперты объясняли всплеск продаж этого вида машин в стране их грядущим подорожанием на фоне обновленной методики расчета утильсбора на иномарки категории М1 с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил.

С 1 декабря ставки на ввоз подобного рода транспортных средств в Россию резко вырастут, в результате чего ряд популярных у граждан моделей значительно подорожают. Основатель компании EvoCars Денис Блинов оценил вилку подорожания при ввозе в 200 тысяч — 2 миллиона рублей и спрогнозировал уход в прошлое таких машин, как Toyota Camry и Toyota RAV4.