12:18, 1 октября 2025Экономика

Профсоюз «АвтоВАЗа» опроверг сообщения об увольнениях

Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Глава первичной профсоюзной организации «АвтоВАЗа» Сергей Зайцев опроверг сообщения о том, что десятки сотрудников предприятия подали заявления на увольнение после выхода из корпоративного отпуска. Комментарий он дал агентству РИА Новости.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что сотрудники массово увольняются из-за уменьшения зарплат. «Массовых увольнений нет. Обычная текучка, кто-то увольняется, кто-то устраивается», — сказал в связи с этим Зайцев.

Традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования на «АвтоВАЗе» провели в этом году с 28 июля по 17 августа. Еще до его начала руководство концерна предупредило на фоне рыночной ситуации и связанных с ней падения продаж, затоваривания о переходе осенью на четырехдневную рабочую неделю.

Согласно материалам предприятия, четырехдневка, начавшаяся 29 сентября, продлится до полугода. Досрочно ее могут отменить в случае улучшения положения дел на рынках.

По данным «Автостата», продажи легковых авто в России снизились в августе год к году на 17,6 процента, до 122,2 тысячи. 22,6 процента от этого объема пришлось на выпускаемые «АвтоВАЗом» автомобили Lada.

