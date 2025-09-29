«АвтоВАЗ» перешел на четырехдневку

«АвтоВАЗ» ввел четырехдневку на фоне падения спроса на машины в России

Руководство «АвтоВАЗа» ввело четырехдневный рабочий режим на своих заводах с 29 сентября 2025 года из-за неблагоприятной ситуации на внутреннем авторынке. Об этом заявил глава первичной профсоюзной организации российского концерна Сергей Зайцев, его слова приводит «Интерфакс».

В случае восстановления спроса начальство «АвтоВАЗа» оставляет за собой право отменить введенные ограничения и восстановить на своих предприятиях стандартный пятидневный режим. При сохранении же нынешних условий на внутреннем рынке, пояснил Зайцев, неполный трудовой график может быть продлен до полугода.

О возможном переходе на четырехдневку руководство «АвтоВАЗа» предупреждало еще во второй половине июля. За первые восемь месяцев 2025 года продажи Lada в России, согласно данным агентства «Автостат», упали на 24,9 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. В начале второй половины сентября руководитель компании Максим Соколов не исключил скорого перехода сотрудников концерна на неполную рабочую неделю.

На фоне проблем со спросом на внутреннем рынке концерну пришлось резко снижать планы производства автомобилей Lada на этот год. По итогам 12 месяцев суммарные объемы выпуска машин, отмечал Соколов, составят чуть больше 300 тысяч единиц вместо изначально планируемых примерно 500 тысяч. Трудности у концерна возникли на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, снижения доступности автозаймов и общего подорожания новых машин в России.