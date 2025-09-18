«АвтоВАЗ» резко понизил планы производства Lada

«АвтоВАЗ» понизил планы производства Lada на 2025 год до более 300 тысяч штук

По итогам 2025 года суммарные объемы производства автомобилей Lada составят свыше 300 тысяч единиц. Об этом заявил глава концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов, его слова приводит «Интерфакс».

В октябре-ноябре 2024-го производственный план компании на 2025-й утверждался на уровне примерно в 500 тысяч штук. Таким образом, показатель понизили почти на 200 тысяч единиц. При этом многое будет зависеть от результатов концерна во второй половине года, отметил Соколов. В зависимости от динамики продаж на внутреннем рынке компания по итогам года сможет произвести «300 тысяч Lada, плюс-минус 10 процентов», — резюмировал президент концерна.

За первые восемь месяцев 2025 года продажи Lada в России, согласно данным агентства «Автостат», упали на 24,9 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. За это время в стране реализовали 211,3 тысячи автомобилей бренда. С учетом резкого падения спроса Соколов не исключил перехода концерна на четырехдневную рабочую неделю осенью. «Такие решения могут быть приняты», — констатировал он.

С низкими продажами машин в этом году столкнулся не только «АвтоВАЗ», но и крупные китайские производители. По итогам января-июня суммарная реализация новых авто в России, по данным Минпромторга, упала на 28 процентов. За весь 2025 год ведомство ожидает сокращения продаж на 25-30 процентов.

Подобной динамике поспособствует ряд факторов, включая регулярное повышение утильсбора, жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, снижение доступности автозаймов и общее подорожание новых машин. На этом фоне представители Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не исключили отката российского авторынка к показателям девятилетней давности.