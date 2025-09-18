Экономика
17:24, 18 сентября 2025Экономика

«АвтоВАЗ» резко понизил планы производства Lada

«АвтоВАЗ» понизил планы производства Lada на 2025 год до более 300 тысяч штук
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

По итогам 2025 года суммарные объемы производства автомобилей Lada составят свыше 300 тысяч единиц. Об этом заявил глава концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов, его слова приводит «Интерфакс».

В октябре-ноябре 2024-го производственный план компании на 2025-й утверждался на уровне примерно в 500 тысяч штук. Таким образом, показатель понизили почти на 200 тысяч единиц. При этом многое будет зависеть от результатов концерна во второй половине года, отметил Соколов. В зависимости от динамики продаж на внутреннем рынке компания по итогам года сможет произвести «300 тысяч Lada, плюс-минус 10 процентов», — резюмировал президент концерна.

За первые восемь месяцев 2025 года продажи Lada в России, согласно данным агентства «Автостат», упали на 24,9 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. За это время в стране реализовали 211,3 тысячи автомобилей бренда. С учетом резкого падения спроса Соколов не исключил перехода концерна на четырехдневную рабочую неделю осенью. «Такие решения могут быть приняты», — констатировал он.

С низкими продажами машин в этом году столкнулся не только «АвтоВАЗ», но и крупные китайские производители. По итогам января-июня суммарная реализация новых авто в России, по данным Минпромторга, упала на 28 процентов. За весь 2025 год ведомство ожидает сокращения продаж на 25-30 процентов.

Подобной динамике поспособствует ряд факторов, включая регулярное повышение утильсбора, жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, снижение доступности автозаймов и общее подорожание новых машин. На этом фоне представители Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не исключили отката российского авторынка к показателям девятилетней давности.

    Все новости