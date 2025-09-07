Минпромторг сделал мрачный прогноз по продажам новых машин в России

Минпромторг спрогнозировал падение продаж новых машин в России на 25-30 %

В Министерстве промышленности и торговли (Минпромторге) ожидают резкое падение продаж новых автомобилей в России по итогам 2025 года. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов, его слова приводит РИА Новости.

За 12 месяцев суммарные объемы реализации новых машин в стране могут просесть на 25-30 процентов в сравнении с прошлогодним показателем, допустил министр. Ожидать более резкого падения продаж на внутреннем рынке не приходится с учетом действия различных программ господдержки, пояснил Алиханов.

При этом многое будет зависеть от динамики ключевой ставки, которая в настоящее время держится на уровне в 18 процентов годовых. В случае дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ) просадка может оказаться на такой значительной. На этом фоне делать точные прогнозы по продажам авто в России было бы преждевременным, «поскольку впереди езе четыре месяца», заключил Алиханов.

По итогам первой половины 2025 года реализация новых машин в стране, по данным Минпромторга, сократилась на 28 процентов. Эксперты связывают негативную динамику с рядом факторов. К числу основных причин они относят негативный эффект от жесткой ДКП ЦБ, регулярного повышения утильсбора, снижения доступности автозаймов и общего удорожания авто в России. На этом фоне представители Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не исключили отката внутреннего рынка к показателям девятилетней давности.