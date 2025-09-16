Раскрыты планы «АвтоВАЗа» по срокам четырехневной рабочей недели

«Интерфакс»: Четырехдневка на «АвтоВАЗе» может продлиться до полугода

Режим четырехдневной рабочей недели на «АвтоВАЗе», который, как сообщалось ранее, ведущий российский автопроизводитель планирует ввести с 29 сентября, как ожидается, продлится до полугода, но может быть отменен досрочно при улучшении ситуации на авторынке. Об этом со ссылкой на материалы профсоюзной организации компании сообщает «Интерфакс».

Сроки, по данным агентства, были раскрыты на прошлой неделе, в ходе обсуждения на общезаводской конференции работников «АвтоВАЗа» по итогам выполнения коллективного договора в январе-июне 2025 года. Отмечается, что о возможности отмены сокращенной рабочей недели в более короткие сроки говорилось, в частности, в материалах презентации вице-президента по персоналу и социальной политике Дмитрия Михайленко.

Также из них журналистам стало известно, что «для поддержания уровня доходов работников» руководство «АвтоВАЗа» попросило власти о выделении средств для организации временных работ.

В конце июля сообщалось, что в «АвтоВАЗе» на фоне рыночной ситуации и связанных с ней падения продаж, затоваривания рассмотрят вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Во второй половине лета многие отечественные автопроизводители скорректировали таким же образом свои графики, а «КамАЗ» даже собирался ограничиться тремя рабочими днями в неделю, но потом отозвал такие планы.

Позднее вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами «АвтоВАЗа» Сергей Громак отметил, что начавшееся смягчение денежно-кредитной политики Центробанка пока особо не повлияло на российский авторынок, ситуация на котором остается волатильной и не вселяющей оптимизма.