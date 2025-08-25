«КамАЗ» решили не переводить на трехдневную рабочую неделю

«КамАЗ» сообщил об отмене приказа о переходе на трехдневку

Крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» не перейдет на трехдневную рабочую неделю (четырехдневная была введена с 1 августа). Приказ, согласно которому трехдневка должна была начать действовать в сентябре, будет отменен. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

В публикации говорится, что на состоявшемся под руководством гендиректора «КамАЗ» Сергея Когогина заседании финкомитета было отмечено, что ситуация на рынке остается напряженной (падение в сегменте грузовиков в июле составит почти 60 процентов), но наметилась его стабилизация на низких показателях, в связи с чем, а также тем, что принимаемые меры позволяют компании чувствовать себя увереннее, было решено сохранить нынешний режим работы подразделений, связанных с производством грузовиков.