В «АвтоВАЗе» назвали российский авторынок не вселяющим оптимизма

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 18 процентов годовых пока особо не повлияло на российский авторынок, ситуация на котором остается волатильной. Об этом заявил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами «АвтоВАЗа» Сергей Громак, которого цитирует «Интерфакс».
По его словам, давать прогнозы на фоне текущего положения дел трудно, хотя компания и находится в стадии активного обсуждения планов на 2026 год.
Также топ-менеджер рассказал о своем недавнем разговоре с двумя аналитиками, каждый из которых по-разному оценил ситуацию с динамикой ключевой ставки до конца года. Первый «говорил о росте потребительской активности в следующем году, о накоплении отложенного спроса, о тренде на снижение ключевой ставки», второй же давал «пессимистичные прогнозы в отношении потребительской активности». Резюмировав, Громак на текущий момент назвал российский авторынок не вселяющим оптимизма.
Около месяца назад стало известно, что в «АвтоВАЗе» на фоне рыночной ситуации и связанных с ней падений продаж, затоваривания, рассмотрят в начале осени вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Во второй половине лета многие отечественные автопроизводители скорректировали таким образом свой график, а «КамАЗ» даже собирался ограничиться тремя рабочими днями в неделю, но потом отозвал такие планы.
В Центробанке, в свою очередь, не видят системных рисков в связи с введением временной четырехдневки. Как отмечал замглавы регулятора Алексей Заботкин, такие шаги связаны с временным снижением спроса на фоне «завышения» показателя, происходившего в предыдущие два года. «Это является отражением снижения перегрева в экономике», — полагает он.