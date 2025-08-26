Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:30, 26 августа 2025Экономика

В «АвтоВАЗе» назвали российский авторынок не вселяющим оптимизма

В «АвтоВАЗе» заявили, что снижение ключевой ставки пока на повлияло на авторынок
Дмитрий Воронин

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 18 процентов годовых пока особо не повлияло на российский авторынок, ситуация на котором остается волатильной. Об этом заявил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами «АвтоВАЗа» Сергей Громак, которого цитирует «Интерфакс».

По его словам, давать прогнозы на фоне текущего положения дел трудно, хотя компания и находится в стадии активного обсуждения планов на 2026 год.

Также топ-менеджер рассказал о своем недавнем разговоре с двумя аналитиками, каждый из которых по-разному оценил ситуацию с динамикой ключевой ставки до конца года. Первый «говорил о росте потребительской активности в следующем году, о накоплении отложенного спроса, о тренде на снижение ключевой ставки», второй же давал «пессимистичные прогнозы в отношении потребительской активности». Резюмировав, Громак на текущий момент назвал российский авторынок не вселяющим оптимизма.

Материалы по теме:
Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?
Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?
22 августа 2025
Российские автозаводы массово стали меньше работать. Почему это происходит и при чем тут Китай?
Российские автозаводы массово стали меньше работать.Почему это происходит и при чем тут Китай?
2 августа 2025

Около месяца назад стало известно, что в «АвтоВАЗе» на фоне рыночной ситуации и связанных с ней падений продаж, затоваривания, рассмотрят в начале осени вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Во второй половине лета многие отечественные автопроизводители скорректировали таким образом свой график, а «КамАЗ» даже собирался ограничиться тремя рабочими днями в неделю, но потом отозвал такие планы.

В Центробанке, в свою очередь, не видят системных рисков в связи с введением временной четырехдневки. Как отмечал замглавы регулятора Алексей Заботкин, такие шаги связаны с временным снижением спроса на фоне «завышения» показателя, происходившего в предыдущие два года. «Это является отражением снижения перегрева в экономике», — полагает он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Канцлер Германии пригрозил России, если встреча Путина и Зеленского не состоится. Что он пообещал и какой ответ из Москвы получил?

    Трампа уличили в намерении прекратить поддержку Украины

    Президент Южной Кореи подарил Дональду Трампу ковбойскую шляпу с надписью про Америку

    Доктор Мясников назвал приводящую к ожирению безобидную привычку

    Россиянам предрекли скорое бабье лето

    Фотографии россиянина с кораблями привели его в колонию

    Трампу дали совет по отношениям с Россией

    Стало известно об обещании Запада дать оружие Грузии

    Мерц согласился не трогать активы Банка России

    Раскрыт парадоксальный эффект курения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости