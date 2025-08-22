Энергетик Фролов: Топливного кризиса нет в рознице, но есть в оптовом секторе

Одной из главных экономических проблем этого лета в России стала ситуация с ценами на бензин, которые стремительно росли, ставя один рекорд за другим. Продление запрета на экспорт — мера, которая прежде выручала российское правительство, — в этот раз дало лишь весьма ограниченный эффект. С 28 июля — 1 августа Аи-92 подешевел на бирже лишь на 1,1 процента, а Аи-95 — на 0,4 процента. После этого цены снова начали расти.

Виновниками роста цен на бензин могли оказаться китайские машины

Своеобразным прологом к тому, что некоторые считают началом полномасштабного кризиса, стали новости о резком снижении экспорта российского бензина. В мае он составил 133 тысячи тонн, или почти на 50 процентов меньше, чем годом ранее. В сравнении с апрельскими значениями поставки обрушились примерно в три раза. Эксперты объяснили тогда ситуацию крепким рублем, сокращающим выручку экспортеров и падением объемов переработки. Одновременно с этим стало известно, что с мая по июнь этого года биржевая стоимость бензина Аи-92 выросла на 4,5 процента, с 56 174 до 58 739 рублей за тонну. Для Аи-95 скачок оценивается в 0,84 процента. Причиной наблюдаемой динамики посчитали растущее количество китайских автомобилей.

После этого новости о растущих ценах на горючее полились на россиян непрерывным потоком, который не истощился и по сей день. Так, 11 июня в ходе торгов на Петербургской бирже оптовые цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 достигли максимумов с начала года. Первый подорожал до 60 451 рубля за тонну, а второй — до 63 028 рублей. Через пять дней сообщения об очередных максимумах: 16 июня Аи-92 подорожал на 1,6 процента, до 61 412 рублей за тонну, а Аи-95 — на 1,36 процента, до 63 885 рублей.

Практически каждые новые торги, проходившие на Петербургской бирже, приносили плохие новости. В пятницу, 20 июня, марка Аи-92 достигла 64 166 рублей за тонну, а Аи-95 — 67 133 рублей. Реагируя на усиливающееся напряжение, власти задумались о полном запрете экспорта этого топлива до конца октября. В правительстве признались, что уже ознакомились с соответствующей идеей.

В свою очередь, Минэнерго, оценивая ситуацию, постаралось заверить, что запасов топлива в России хватит для удовлетворения всех потребностей внутреннего рынка. Кроме того, ведомство отказалось признать, что стране грозит дефицит бензина и дизельного топлива. Ситуацию сочли стабильной. На следующий день после того, как было опубликовано это заявление, стоимость Аи-92 и Аи-95 вновь обновила экстремумы с начала года. Аи-95 впервые с сентября 2024 года стал дороже 70 тысяч рублей за тонну, а Аи-92 подорожал до 64 802 рублей. Последнее стало максимумом с сентября 2023 года.

Участок Западно-Сибирской железной дороги в Красноярском крае. Грузовой состав с цистернами во время движения по дороге. . Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

И хотя министерство энергетики заявило, что не видит необходимости вводить полный запрет на вывоз топлива, прошла информация, что именно этот шаг правительство и собирается сделать, если ситуация с биржевыми ценами не наладится. Вице-премьер Александр Новак признал, что решение по полному запрету вывоза бензина из России примут в ближайшие дни. В Госдуме засомневались в эффективности таких шагов. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, не стоит ждать, что запрет на экспорт обернется снижением стоимости горючего на заправках.

Запрет на экспорт бензина не снизил напряжения на топливном рынке

В конце концов после очередной серии новостей о все новых и новых ценовых рекордах, 28 июля правительство России полностью запретило вывоз бензина из России до 31 августа 2025 года. Принятое решение объяснили стремлением сохранить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке. Но уже 4 августа из данных о торгах на Петербургской бирже стало известно об очередных рекордах. На следующий день стоимость бензина Аи-95 приблизилась к отметке в 78 тысяч рублей за тонну, а Аи-92 — до 67,3 тысячи рублей. Тенденция не изменилась и 6 августа. В тот же день было опубликовано заявление Минэнерго, согласно которому ситуация на внутреннем топливном рынке остается стабильной. И действительно, данные о повышении стоимости горючего стабильно появлялись 8, 11, 12, 15, 18, 19 и 20 августа. В ходе торгов, которые прошли 21 августа, стоимость тонны бензина марки Аи-92 на Петербургской бирже разогналась до почти 72,66 тысячи рублей.

Российские регионы забили тревогу из-за перебоев с бензином

Тем временем в ряде регионов России ситуация на топливном рынке ухудшилась настолько, что потребовала вмешательства на самом высоком уровне. Так, 19 августа Новак поручил Федеральной антимонопольной службе и Минэнерго разобраться в причинах существенного роста розничных цен в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, оказалось, что проблемы зафиксированы в Забайкальском крае, где жители Краснокаменска, второго в регионе по численности населения, не могут купить бензин Аи-95, который из-за дефицита стали отпускать только организациям. На следующий день стало известно об аналогичных проблемах в Приморском крае. Признал дефицит на АЗС и глава Крыма Сергей Аксенов. В целом к 21 августа о дефиците так или иначе сообщили уже пять российских регионов.

Отключенные заправочные пистолеты на заправочной станции во Владивостоке. По словам местных жителей, причиной нехватки топлива могли стать проблемы с поставками и повышенный спрос на топливо из-за туристов. . Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В такой ситуации некоторые российские чиновники не нашли ничего лучшего, чем обвинить в дефиците бензина самих россиян. Например, руководитель приморского Минэнерго Елена Шиш сказала, что это жители создают «искусственный ажиотаж», заполняя на заправках не только баки, но и различные емкости. Поэтому, по ее словам, топливо и заканчивается. Шиш считает, что граждане должны «проявить сознательность», чтобы «пережить этот небольшой момент». Однако зампред думского комитета по энергетике Юрий Станкевич не согласился с такими выводами и призвал региональные власти поддерживать диалог с производителями, поставщиками топлива и владельцами АЗС.

Цены на топливо в России объяснили тремя главными факторами

Рассуждая о ситуации на топливном рынке, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «Лентой.ру» призвал не забывать, что в России действует гибридная система ценообразования. Иными словами, розничные цены зависят от трех факторов. По убыванию важности он распределил их так: налоги, договоренности между правительством и нефтяными компаниями о сдерживании розничных цен в пределах годовой инфляции и влияние оптовых цен на розницу.

«Биржевые котировки, на которые все смотрят и ужасаются, влияют на опт. Но не оказывают прямого влияния на розницу. Косвенное — да. Поэтому в розничном сегменте у нас кризиса нет. А в оптовом он есть. Причем именно ценовой. Его природа до конца не ясна. Я заявляю это со всей академической ответственностью. Здесь в большей степени могут влиять факторы, которые не зависят от объемов производства и объемов предложения», — заявил Фролов.

Все российские заправки со второй половины июля работают в минус по продажам Аи-92 и Аи-95 Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетики

«Но 98-й и 100-й продаются в плюс. А дизельное топливо так и вовсе продается с хорошим плюсом», — заметил эксперт.

В связи с этим он предположил, что в 20-х числах августа и в сентябре россияне могут увидеть, что отдельные независимые игроки в регионах начнут прекращать продажу Аи-92 и Аи-95, объясняя это логистическими проблемами.

В свою очередь, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов считает вероятность масштабного топливного кризиса в России очень низкой. По его мнению, сегодняшняя напряженность объясняется совокупностью факторов, среди которых плановые ремонты, которые временно вывели из оборота около 7 процентов мощностей, логистические затруднения при переброске топлива, а также сезонный рост спроса в агросекторе.

«Стоит учитывать, что подобные ситуации характерны и для мирового рынка: в апреле 2025 года глобально простаивало до 9 миллионов баррелей в сутки мощностей НПЗ, включая 2,5 миллиона — в Северной Америке и более 3 миллионов — в Азии», — заявил Севостьянов «Ленте.ру».

Иными словами, российские проблемы — часть глобального цикла.