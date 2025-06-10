Поставки бензина из России рухнули

ЦЦИ: Экспорт бензина из России в мае упал в три раза по сравнению с апрелем

В мае экспорт российского бензина составил 133 тысячи тонн, что на 47 процентов меньше, чем годом ранее. По сравнению с апрелем поставки рухнули почти в три раза (на 63 процента). Об этом со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщает РБК.

В качестве причин такого обвала эксперты называют крепкий рубль, значительно сокращающий выручку экспортеров, и снижение объемов переработки, что связано с продлением до конца мая ремонтов ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

За первые пять месяцев года экспорт сократился на 3,3 процента, до 1,7 миллиона тонн. Главным направлением поставок остаются страны Африки — 622 тысячи тонн с января по май и 90 тысяч тонн в предыдущем месяце. Вторым по величине экспортным направлением является Бразилия, а вот азиатские страны практически перестали закупать российский бензин.

В ЦЦИ напомнили, что, помимо снижения цены бензина в рублевом выражении, нефтяные компании из-за крепкой национальной валюты сталкиваются с падением демпферных выплат, что дополнительно снижает привлекательность экспорта. Если в январе и феврале они находились в районе 150 миллиардов рублей, то к маю опустились до 42,5 миллиарда.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов напомнил, что основным экспортным товаром для российских НПЗ является дизельное топливо, фактически за границу идут только излишки.

Эксперт агентства количественной аналитики «Сиала» Владимир Никитин добавил, что в России начался сезонный спрос на топливо, поэтому НПЗ отдают предпочтение внутреннему рынку. Вместе с тем, добавил он, весной не было ударов беспилотников по предприятиям, поэтому накопленных запасов может быть больше, чем ожидалось, а значит, экспорт может вырасти.

Ранее сообщалось, что экспорт растительных масел из России в январе-мае сократился на 19 процентов, а поставки отдельно подсолнечного масла рухнули на четверть.