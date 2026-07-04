РИА: Пограничники ВСУ попали в окружение в районе Белого Колодезя

В Харьковской области военнослужащие 11-ого украинского погранотряда оказались в окружении Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, их родственники массово жалуются в социальных сетях. Они пишут, что попавшие в окружение военные ВСУ остались без обеспечения в районе поселка Белый Колодезь.

По данным агентства, этот поселок представляет собой важный логистический центр снабжения группировки ВСУ. Он находится в Волчанском районе. Его освобождение перережет пути сообщения украинских войск и затруднит переброску резервов.

Как сообщили российские силовики, ВСУ несут там тяжелые потери.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков заявил, что Украина утратила способность начать контрнаступление, войска оставили попытки начать его еще в 2024 году.