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08:33, 4 июля 2026Россия

Украина утратила способность начать контрнаступление

Военный аналитик Леонков: ВСУ прекратили попытки контрнаступлений еще в 2024 году
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина утратила способность начать контрнаступление, войска оставили попытки начать его еще в 2024 году. Такое заявление сделал военный аналитик Алексей Леонков в разговоре с «Известиями».

«Украина с 2024 года уже практически не проводит никаких контрнаступательных операций, которые могли бы достичь серьезного результата», — подчеркнул Леонков.

По его словам, поставки тяжелой бронетехники украинской армии прекратились, из-за этого вести боевые действия стало сложнее. Также наблюдается дефицит средств противовоздуной обороны (ПВО), а успешная работа российских систем ПВО заставляет Киев растрачивать военные запасы без результата.

«Запад не может быстро возместить то количество беспилотников, которое мы уничтожили, как в небе <...>, так и на местах, где эти беспилотники собирались», — отметил аналитик.

Ранее стало известно, что на фоне дефицита ресурсов оборона ВСУ в Краматорске проседает на множестве участков, в частности в районе Дружковки. При этом Киев не имеет возможности перебросить подкрепления на краматорский участок фронта.

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