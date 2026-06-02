Бывший СССР
17:59, 2 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о проблемах ВСУ в обороне Краматорска

Марочко: Оборона ВСУ в Краматорске проседает на многих участках
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На фоне дефицита ресурсов оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске проседает на множестве участков, в частности в районе Дружковки. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Те подразделения, которые располагаются на хребте Краматорск — Дружковка, — тут Киев развивает силы на постепенном уровне, но все чаще и чаще наблюдается проседание фронта на многих участках», — рассказал эксперт.

Он добавил, что Украина не имеет возможности перебросить подкрепления на краматорский участок фронта.

Ранее в ВСУ признали успехи России на краматорском направлении. По словам украинского бойца с позывным Мучной, удары по городу становятся более системными, и российским военным все чаще удается нарушать украинскую логистику на этом участке фронта.

