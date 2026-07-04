В европейской стране начался референдум о лишении пожизненных выплат ее премьер-министру

В Словакии открылся референдум о лишении премьер-министра Фицо пожизненных выплат

В Словакии начался референдум, посвященный нескольким связанным с государственным устройством вопросам, в том числе о лишении ее премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел европейской страны.

Сообщается, что на референдуме, который проходит с 08:00 до 23:00 по московскому времени в субботу, 4 июля, гражданам предлагается ответить на два вопроса: «Согласны ли вы с отменой так называемой пожизненной ренты, например, для Роберта Фицо?» и «Согласны ли вы с тем, чтобы были восстановлены специальная прокуратура и национальное агентство по борьбе с преступностью?». Референдум будет считаться состоявшимся в том случае, если явка на него превысит 50 процентов.

Голосование инициировала партия «Демократы». Это произошло после того, как в июле 2024 года в Словакии вступили в силу поправки, предполагающие пожизненную выплату в четыре тысячи евро (примерно 353 тысячи рублей по текущему курсу) бывшим премьер-министрам, которые занимали этот пост не менее двух сроков. Отмечается, что такому условию соответствует только Фицо, ставший главой правительства Словакии в третий раз.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал о скандале в Евросоюзе из-за контактов Фицо с президентом России Владимиром Путиным. Он уточнил, что речь шла о визите премьер-министра в Москву.