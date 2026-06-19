Премьер Чехии Бабиш: В ЕС разгорелся скандал из-за контактов Фицо с Путиным

В Европейском союзе (ЕС) разгорелся скандал из-за контактов премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает ТАСС.

«Был там [в Москве] Роберт Фицо, который говорил с Путиным. Из-за этого разгорелся скандал», — заявил политик.

При этом, по словам Бабиша, когда с российским лидером говорит президент США Дональд Трамп, критики Фицо реагируют на это нормально.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен предложить Европейскому союзу организовать прямую линию связи между Россией и Украиной. Словацкий премьер отметил, что ЕС, по его мнению, не способен играть решающую роль в мирных переговорах по Украине.