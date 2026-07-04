Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:45, 4 июля 2026Мир

В США назвали главный вынесенный из отношений с Россией урок

Историк Фоглсонг назвал сотрудничество в сложные периоды уроком отношений между США и РФ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Главным уроком, который можно вынести из истории отношений России и США, можно назвать умение этих стран выстраивать сотрудничество даже в сложные периоды. Такое мнение выразил историк американо-российских отношений Ратгерского университета Дэвид Фоглсонг в разговоре с РИА Новости.

«Даже после усиления напряженности и разногласий в XX веке две страны сотрудничали во время мировых войн, а также по таким вопросам, как испытания и распространение ядерного оружия», — заявил специалист.

В качестве примеров он привел договор о частичном запрещении ядерных испытаний, подписанный США, СССР и Великобританией, в августе 1963 года, а также заключенные в период с 1987 года по 2010 год соглашения, призванные сократить ядерные вооружения.

Ранее бывший член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила о сходстве россиян и американцев. В частности, она обратила внимание, что в обеих странах исповедуют христианство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли значение освобождения Константиновки

    Медведев порассуждал о будущих переговорах между Ираном и США

    Житель российского региона помогал Украине в планировании ракетно-бомбовых ударов

    Колумбийский новичок «Зенита» рассказал о процессе изучения русского

    Немецкий политик предрек выход США из НАТО

    Медведев рассказал о ядерном и термоядерном оружии Ирана

    Медведев назвал санкции против России незаконными

    Войну с США назвали тяжелейшим испытанием для Ирана

    Стало известно о причинах розыска приставами сына лидера «ДДТ» Шевчука

    ВС России начали применять FPV-дрон «Изделие-98»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok