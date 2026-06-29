Экс-член Конгресса Тейлор-Грин: У США и России больше сходств, чем различий

Бывший член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что общего между Россией и Соединенными Штатами намного больше, чем разъединяющего. Об этом она высказалась в беседе с ТАСС.

Тейлор-Грин призвала улучшить сотрудничество сторон в политике, экономике и торговле. По ее мнению, России и США следует находиться в прочных отношениях.

«И, считаю, между российским народом и американским народом общего намного больше, чем разъединяющего. Если уж на то пошло, то мы гораздо больше схожи, чем многие-многие другие страны: наши культуры, <...>христианами являются и американцы, и россияне. У нас столько общего!» — отметила она.

Ранее Тейлор Грин уже заявляла, что США следует установить хорошие отношения с Россией, быть для нее другом и торговым партнером. Она также призвала тратить деньги налогоплательщиков на благо американцев.