Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:43, 29 июня 2026Мир

В США заявили о сходстве россиян и американцев

Экс-член Конгресса Тейлор-Грин: У США и России больше сходств, чем различий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марджори Тейлор-Грин

Марджори Тейлор-Грин . Фото: Reuters

Бывший член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что общего между Россией и Соединенными Штатами намного больше, чем разъединяющего. Об этом она высказалась в беседе с ТАСС.

Тейлор-Грин призвала улучшить сотрудничество сторон в политике, экономике и торговле. По ее мнению, России и США следует находиться в прочных отношениях.

«И, считаю, между российским народом и американским народом общего намного больше, чем разъединяющего. Если уж на то пошло, то мы гораздо больше схожи, чем многие-многие другие страны: наши культуры, <...>христианами являются и американцы, и россияне. У нас столько общего!» — отметила она.

Ранее Тейлор Грин уже заявляла, что США следует установить хорошие отношения с Россией, быть для нее другом и торговым партнером. Она также призвала тратить деньги налогоплательщиков на благо американцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин сделал заявление о поддержке Белоруссии

    Лазарева пошутила про Собчак

    Полиция пресекла четыре факта спекуляции бензином в российском регионе

    Раскрыта главная ошибка большинства людей после душа

    Лукашенко и Си Цзиньпин проговорили больше трех часов

    В Севастополе подняли авиацию для отражения атаки ВСУ

    ЦБ раскрыл масштабы вывода россиянами средств из банков

    Боевой вылет Су-34 попал на снимки

    Участник хищения денег у вдовы бойца СВО попался полиции

    Российский актер назвал отличие москвичей от жителей других городов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok