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08:57, 4 июля 2026Экономика

Euractiv предсказал появление санкций на борщ среди мер против России

Euractiv: В 137-м пакете мер против РФ могут быть санкции на борщ и въезд дрессировщиков
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Dementieva Iryna / Shutterstock / Fotodom  

В гипотетическом сценарии 2050 года ЕС примет 137-й пакет антироссийских санкций, в котором будет запрет на импорт борща и въезд на территорию объединения российских дрессировщиков медведей. Такое предположение сделало издание Euractiv, критикуя абсурдность нынешних мер Еврокомиссии против РФ.

Статье дали название «Тупость Европы, которую не обложить санкциями». В ней описано, как 92-летняя глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявит об очередной пакете ограничений против России. Согласно ему, помимо прочего, будет запрещено экспортировать немецкие бокалы для шнапса, чтобы их не смогла использовать в своих целях армия РФ.

Также будет запрещен въезд в Европу российских бойцов смешанных единоборств и дрессировщиков медведей и ограничен импорт пива, борща и большинства видов сыров из России.

Ранее стало известно, что Болгария наложила вето на 21-й пакет антироссийских санкций ЕС. Президент Болгарии Илияна Йотова заявила, что новые меры лишь откроют новую конфликтную точку.

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