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01:17, 22 июня 2026Мир

Страна Европы предупредила о негативных последствиях новых санкций против России

Президент Болгарии Йотова: Новые антироссийские санкции ЕС повредят будущим переговорам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:
Илияна Йотова

Илияна Йотова. Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Президент Болгарии Илияна Йотова в интервью телеканалу BTV заявила, что 21-й пакет антироссийских санкций, который обсуждает Европейский союз (ЕС), едва ли будет способствовать переговорам о мире на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По ее мнению, санкции откроют новую конфликтную точку. Она также прокомментировала возможные санкции в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Йотова считает, что конфликт не нужно переносить на религиозные основы. Политика добавила, что в вопросах о санкциях в отношении России Болгария руководствуется соображениями национальной безопасности.

Ранее болгарский премьер-министр Румен Радев грозился наложить вето на антироссийские санкции Евросоюза в случае введения ограничений против патриарха Московского и всея Руси. В МИД Болгарии объяснили отказ поддержать некоторые санкции против РФ заботой об экономике.

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