Поставки подсолнечного масла из России рухнули

OleoScope: В январе-мае экспорт подсолнечного масла из России рухнул на четверть

Экспорт растительных масел из России в период с января по май сократился на 19 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 1,87 миллиона тонн, а поставки отдельно подсолнечного масла рухнули на четверть. Об этом со ссылкой на данные аналитического центра OleoScope сообщает «Интерфакс».

По оценке экспертов, такая динамика объясняется продолжающимся сокращением переработки подсолнечника, что связано с резким ростом цен на сырье. В таких условиях поставки на внешние рынки становятся нерентабельными для производителя.

В Масложировом союзе ожидают, что с учетом хороших прогнозов по урожаю в мире стоимость подсолнечника к концу сезона снизится. Организация ожидает, что в текущем году сбор масличных культур может составить рекордные 33,8 миллиона тонн.

Таким образом, если расчеты подтвердятся, то низкая стоимость сырья позволит увеличить переработку и, соответственно, экспорт. Украинские отраслевые агентства также сообщают о значительных запасах подсолнечника без учета зарезервированного переработчиками.

Что касается остальных культур, то экспорт рапсового масла за пять месяцев вырос на 26 процентов, до 624 тысяч тонн, а соевого масла упал на 38 процентов, до 227 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что в первом квартале Россия сократила экспорт растительных масел на 27 процентов, до 1,46 миллиона тонн, а подсолнечного масла — на 38 процентов, до 909 тысяч тонн. Таким образом, если оценивать в годовом выражении, то в последние два месяца ситуация с экспортом несколько улучшилась по сравнению с провалом начала года.