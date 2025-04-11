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10:42, 11 апреля 2025Экономика

В России начало падать производство подсолнечного масла

«Ъ»: Из-за проблем с экспортом в РФ сокращается производство подсолнечного масла
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В первом квартале российские производители сократили экспорт растительных масел на 27 процентов, до 1,46 миллиона тонн, при этом сильнее всего рухнули поставки подсолнечного масла — на 38 процентов, до 909 тысяч тонн. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Соевое масло потеряло 27 процентов, а единственным положительным моментом стал рост экспорта рапсового масла на 29 процентов. В OleoScope указывают, что объем переработки в годовом выражении упал на 20 процентов, а причиной спада называют убытки переработчиков от поставок за рубеж.

Высокие закупочные цены на подсолнечник и низкая экспортная выручка делают продажи нерентабельными. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказал, что в феврале доходность была на уровне минус 23 процента, хотя обычно, пишут OleoScope, она составляет 5-7 процентов.

По данным «Совэкона», стоимость подсолнечника в начале апреля взлетела на 66 процентов в годовом выражении, а внебиржевой экспортный индекс подсолнечного масла — на 48,2 процента. Таким образом, даже резкий рост цен не позволил компенсировать себестоимость выпуска, особенно с учетом того, что подорожание продукции привело к увеличению пошлин.

По словам Мальцева, обычно за рубеж направляют две трети изготовленного в России растительного масла, так что проблемы с экспортом существенно влияют на отрасль. В пресс-службе «Эфко» напомнили, что ранее компании пришлось остановить два завода по производству масла из-за убытков.

Директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников признал, что такого рода кризис, выраженный в неликвидности экспортных поставок, отрасль переживает впервые за десять лет.

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