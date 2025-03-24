В России начали останавливаться маслозаводы

«ЭФКО» сообщила об остановке двух заводов по производству растительного масла

Группа компаний «ЭФКО» сообщила об остановке на юге России работы двух маслоэкстракционных заводов (МЭЗ). Причиной такого решения названы убытки, которые несут производители в текущих условиях, сообщает РБК.

В пресс-службе уточнили, что оба предприятия ориентированы в первую очередь на внешнюю торговлю, но сейчас переработка подсолнечника с последующим экспортом возможна только себе в убыток. Компания указывает, что другие участники рынка также останавливают производственные процессы.

Впрочем, в «ЭФКО» подчеркивают, что решение является временным и операционным, связанным с волатильностью рынка, в том числе со слишком крепким рублем, а не с фундаментальными факторами.

До этого издание сообщало, что отпускные цены сельхозпроизводителей на юге России на масличное сырье поднялись выше отметки 50 рублей за килограмм. Однако с учетом экспортной цены на подсолнечное масло, которая составляет 94 рубля за килограмм, подсолнечник такой же массы должен обходиться не дороже 39-40 рублей для рентабельности выпуска.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии из-за понесенных убытков пришлось закрыть завод «Кристалл» по производству меди. Как объяснили в министерстве промышленности и инвестиций региона, на имеющемся оборудовании требуемого качества производимой меди и необходимых объемов достичь не получилось.