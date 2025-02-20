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15:40, 20 февраля 2025Экономика

В российском регионе закрыли производство ранее поставлявшейся из стран Европы меди

Производство ранее поставлявшейся из стран Европы меди закрыли в Северной Осетии
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Завод «Кристалл» по производству меди, ранее поставлявшейся в Россию из Германии и Финляндии, закрыли в Северной Осетии из-за нерентабельности. Об этом со ссылкой на региональное министерство промышленности и инвестиций сообщает ТАСС.

В материале уточняется, что на имеющемся оборудовании требуемого качества производимой меди и необходимых объемов добиться не удалось, а его обновление и модернизация производства требовали значительных вложений, которыми собственник не располагал.

Бескислородная вакуумно-плавленая медь, о которой идет речь, обладает высокой прочностью, электропроводностью, большой устойчивостью к коррозии и другими характеристиками, позволяющими широко применять ее в электронной промышленности и на предприятиях ВПК.

Производство запустили в 2022 году. Тогда на нем были заняты 32 работника. Планировался запуск нескольких плавильных печей и выход на проектную мощность до 1200 тонн в сутки.

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