Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:36, 19 августа 2025Экономика

Власти Крыма признали проблемы с бензином в регионе

Губернатор Крыма Аксенов признал дефицит бензина на АЗС из-за проблем с выпуском
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

На части АЗС в Крыму наблюдаются перебои с определенными видами топлива, в первую очередь речь идет о бензине марки Аи-95. Проблему в своем Telegram-канале признал губернатор региона Сергей Аксенов.

По его словам, возникающий дефицит связан как со снижением объемов производства этого вида топлива в России, так и проблемами с логистикой, ведь большая часть объема топлива доставляется в регион автомобильным транспортом.

Глава Крыма заверил, что региональные власти вместе с федеральным правительством принимают все возможные меры по закупке необходимых объемов топлива и стабилизации цен, однако добавил, что полностью выровнять ситуацию на полуострове удастся только после прихода крупных вертикально-интегрированных компаний.

Ранее стало известно, что жители Краснокаменска, второго в регионе по численности населения города Забайкальского края, не могут купить бензин Аи-95. Из-за дефицита топлива его стали отпускать только организациям. Аналогичная проблема наблюдается на отдельных заправках столицы региона Читы.

На этом фоне вице-премьер Александр Новак, курирующий в правительстве энергетическую сферу, поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе разобраться в причинах роста розничных цен на топливо и его дефицита в ряде регионов и отчитаться о принятых мерах.

Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже взлетели до исторического максимума. Повышение цен не удалось остановить даже полным запретом на экспорт бензина, который введен с августа. Одной из причин проблем называют возобновление ударов беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, после которых ряд предприятий остановили прием нефти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве

    Россиян призвали выращивать картофель в квартирах

    Звезда OnlyFans высмеяла работающих 5/2 людей

    Певица IOWA раскрыла еще один свой талант

    Российские власти поддержали расширение льгот на жилье для одной категории граждан

    В НАТО проведут встречу по Украине

    Главу азербайджанской диаспоры на Урале лишили российского гражданства. Его обвинили в этносепаратизме

    В ресторане на Ибице туристке предъявили счет за «крючок для сумки»

    Стало известно о наследстве Ивана Краско

    Опубликованы фото вторгшихся в Брянскую область бойцов Украины с простреленными головами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости