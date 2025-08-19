Власти Крыма признали проблемы с бензином в регионе

Губернатор Крыма Аксенов признал дефицит бензина на АЗС из-за проблем с выпуском

На части АЗС в Крыму наблюдаются перебои с определенными видами топлива, в первую очередь речь идет о бензине марки Аи-95. Проблему в своем Telegram-канале признал губернатор региона Сергей Аксенов.

По его словам, возникающий дефицит связан как со снижением объемов производства этого вида топлива в России, так и проблемами с логистикой, ведь большая часть объема топлива доставляется в регион автомобильным транспортом.

Глава Крыма заверил, что региональные власти вместе с федеральным правительством принимают все возможные меры по закупке необходимых объемов топлива и стабилизации цен, однако добавил, что полностью выровнять ситуацию на полуострове удастся только после прихода крупных вертикально-интегрированных компаний.

Ранее стало известно, что жители Краснокаменска, второго в регионе по численности населения города Забайкальского края, не могут купить бензин Аи-95. Из-за дефицита топлива его стали отпускать только организациям. Аналогичная проблема наблюдается на отдельных заправках столицы региона Читы.

На этом фоне вице-премьер Александр Новак, курирующий в правительстве энергетическую сферу, поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе разобраться в причинах роста розничных цен на топливо и его дефицита в ряде регионов и отчитаться о принятых мерах.

Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже взлетели до исторического максимума. Повышение цен не удалось остановить даже полным запретом на экспорт бензина, который введен с августа. Одной из причин проблем называют возобновление ударов беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, после которых ряд предприятий остановили прием нефти.