Власти заинтересовались ростом цен на бензин в ДНР и ЛНР

Вице-премьер Новак поручил ФАС и Минэнерго объяснить цены на бензин в ДНР и ЛНР

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Минэнерго должны разобраться в причинах существенного роста розничных цен на топливо в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Проделать такую работу по итогам совещания им поручил курирующий в правительстве энергетику вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.

Как указывается в документах, о выводах и принятых мерах ведомства должны будут доложить на очередном совещании в правительстве. Также Новак ждет от них конкретных предложений по каждому из регионов, где ситуация с нефтепродуктами не стабилизировалась.

Проблемы на топливном рынке наблюдаются на фоне рекордного роста цен на бензин на Петербургской бирже. С начала августа марки Аи-92 и Аи-95 обновили исторические максимумы, при этом полный запрет на экспорт бензина, введенный с начала месяца, пока не влияет на ситуацию.

Помимо указанных субъектов Федерации, проблемы с топливом наблюдаются в Забайкальском крае. Там жители Краснокаменска, второго в регионе по численности населения, не могут купить бензин Аи-95. Из-за дефицита топлива его стали отпускать только организациям.

Накануне стало известно, что цена бензина Аи-92 на бирже впервые превысила 71 тысячу рублей за тонну. Более дорогой Аи-95 вернулся на уровень выше 80 тысяч рублей за тонну, а с учетом динамики торгов по состоянию на 13:00 во вторник, 19 августа, обе марки обновят рекорды.

