Биржевая цена бензина в России взлетела до исторического максимума

Стоимость бензина Аи-92 на бирже впервые превысила 71 тысячу рублей за тонну

В рамках первых на текущей неделе торгов на Петербургской бирже стоимость бензина марки Аи-92 впервые в истории достигла 71 309 рублей. С начала дня она выросла на 1,28 процента, свидетельствуют данные площадки.

Предыдущий ценовой рекорд зафиксировали в сентябре 2023 года, тогда он был меньше на 800 рублей. Стоимость бензина Аи-95 за сутки взлетела на 1,86 процента, до 80 301 рублей за тонну. Это всего на 209 рублей меньше, чем исторический максимум.

Речь идет о стоимости топлива для Европейской части России. В двух других регионах — Урал и Сибирь, а также Сибирь и Дальний Восток — рост цен даже выше. Сильнее всего, более чем на три процента, 81 460 рублей за тонну, подорожал бензин Аи-95 для самой восточной части страны.

Ранее СМИ Забайкальского края сообщили, что жители города Краснокаменска, второго в регионе по численности населения, больше не могут купить бензин Аи-95, потому что в городе кончились запасы топлива, и теперь его отпускают только отдельным организациям. За несколько дней до этого проблемы с этой маркой бензина на заправках в Чите подтверждала компания «Нетфемаркет».

Эксперты связывают рост оптовых цен на топливо с традиционным летним спросом, который оказался выше, чем обычно из-за проблем с авиаперевозками, а также с возобновлением ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Из-за них предприятия вынуждены уходить на срочный ремонт и останавливать производство.

Для борьбы с дефицитом топлива с начала августа правительство запретило экспорт бензина. Аналогичная мера оказалась эффективной в сентябре 2023 года, но в этом году она пока не сработала.