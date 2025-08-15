Стало известно об остановке одного из российских НПЗ

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) прекратил прием нефти после нескольких атак беспилотников. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет Bloomberg. Срок остановки агентство не указывает, как и характер повреждений.
В четверг, 14 августа, региональные власти сообщали, что в 20:13 по местному времени пожар на территории предприятия, возникший после ночной атаки, полностью потушен.
Проектная мощность Волгоградского НПЗ составляет 300 тысяч баррелей сырой нефти. Свою продукцию он поставляет преимущественно в южные регионы России и на экспорт.
Аналитики называют удары по российским НПЗ, возобновившиеся в последние недели, одной из причин рекордного роста биржевых цен на бензин, справиться с которым пока не помогает даже запрет экспорта. На этой неделе стоимость АИ-95 вновь обновила исторический максимум, а цена на АИ-92 вплотную подошла к нему.
Накануне по итогам совещания с участием представителей нефтяных компаний вице-премьер Александр Новак, курирующий энергетическую сферу в правительстве, поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на вывоз из страны бензина для производителей.
Ранее Bloomberg сообщал, что с начала августа экспорт нефтепродуктов из России взлетел до максимума с февраля. Такой эффект связан с изменением структуры поставок. Из-за проблем с переработкой из страны начали вывозить больше мазута, который дешевле, но проще в производстве.