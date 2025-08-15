Экономика
19:15, 15 августа 2025Экономика

Стало известно об остановке одного из российских НПЗ

Bloomberg сообщил об остановке приема нефти Волгоградским НПЗ после атаки БПЛА
Платон Щукин
Фото: pan demin / Shutterstock / Fotodom

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) прекратил прием нефти после нескольких атак беспилотников. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет Bloomberg. Срок остановки агентство не указывает, как и характер повреждений.

В четверг, 14 августа, региональные власти сообщали, что в 20:13 по местному времени пожар на территории предприятия, возникший после ночной атаки, полностью потушен.

Проектная мощность Волгоградского НПЗ составляет 300 тысяч баррелей сырой нефти. Свою продукцию он поставляет преимущественно в южные регионы России и на экспорт.

Аналитики называют удары по российским НПЗ, возобновившиеся в последние недели, одной из причин рекордного роста биржевых цен на бензин, справиться с которым пока не помогает даже запрет экспорта. На этой неделе стоимость АИ-95 вновь обновила исторический максимум, а цена на АИ-92 вплотную подошла к нему.

Накануне по итогам совещания с участием представителей нефтяных компаний вице-премьер Александр Новак, курирующий энергетическую сферу в правительстве, поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на вывоз из страны бензина для производителей.

Ранее Bloomberg сообщал, что с начала августа экспорт нефтепродуктов из России взлетел до максимума с февраля. Такой эффект связан с изменением структуры поставок. Из-за проблем с переработкой из страны начали вывозить больше мазута, который дешевле, но проще в производстве.

