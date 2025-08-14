Россия увеличила экспорт мазута из-за проблем с нефтепереработкой

Bloomberg: В августе Россия нарастила экспорт мазута до максимума с 2022 года

За первые 10 дней августа экспорт российских нефтепродуктов взлетел до 2,31 миллиона баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с февраля, при этом рост связан с рекордными с момента начала боевых действий на Украине поставками мазута. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa сообщает Bloomberg.

По сравнению с июлем рост составил 48 процентов, в то время как экспорт дизельного топлива и газойля упал на 2 процента. Поставки бензина находятся на нулевом уровне, поскольку с августа правительство ввело полный запрет на его экспорт из-за резкого роста биржевых цен.

Эксперты полагают, что удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), возобновившиеся в последние недели, привели к снижению объемов вторичной переработки нефти. В связи с этим пострадавшие предприятия на время ремонта переключились на выпуск значительно более простого в производстве мазута.

Этим же обстоятельством участники рынка объясняют текущий уровень оптовых цен на бензин, на которые не повлиял даже запрет экспорта. На этом фоне стало известно, что правительство уже решило продлить бензиновое эмбарго на сентябрь для стабилизации ситуации.