Экономика
18:11, 14 августа 2025Экономика

Россия продлит запрет на экспорт бензина на сентябрь

РБК сообщил о продлении запрета экспорта бензина на сентябрь из-за биржевых цен
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам совещания у вице-премьера Александра Новака по ситуации на топливном рынке, которое состоялось в четверг, 14 августа, принято решение о продлении полного запрета на экспорт бензина на сентябрь. Об этом со ссылкой на два источника в отрасли пишет РБК.

К такой мере правительство вернулось в начале августа из-за взлета биржевых цен на бензин с началом лета. В первые две недели особого влияния на ситуацию запрет не оказал, цены продолжили расти, достигнув исторических максимумов.

До этого ограничения распространялись только трейдеров, нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы с объемом производства менее миллиона тонн в год. В сентябре 2023 года, когда страна столкнулась с ростом цен и частичным дефицитом топлива, полный запрет оперативно снизил биржевые котировки.

Текущую ситуацию эксперты связывают с затянувшимися плановыми ремонтами НПЗ, возросшим потреблением бензина из-за проблем с авиаперевозками, а также возобновлением ударов беспилотников по предприятиям и нефтебазам. В ряде случаев атаки привели к остановке или сокращению нефтепереработки.

Ранее стало известно, что стоимость бензина в рознице начала расти быстрее общей инфляции, при этом его продажа на заправках стала приносить убытки.

